Подготовка к весеннему паводку началась в Заринске. В прошлом году городу прогнозировали серьезный паводок, сообщает газета "Алтайская правда".

Сейчас управляющие компании организовали очистку дорог, обочин, придомовых территорий для беспрепятственного стока талых вод по территории города. Проведенные работы должны также предотвратить подтопление подвалов. Жителям города рассказывают о возможном развитии событий в период весеннего паводка.

Отметим, что три года назад Заринск пережил серьезный паводок. Тогда было затоплено более 300 жилых домов, людей пришлось эвакуировать.