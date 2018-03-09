Сотрудники правоохранительных органов задержали троих подозреваемых в убийстве бизнесмена и его малолетнего сына, чьи тела были найдены со множественными ножевыми ранениями в машине в Оренбурге. Об этом пишет РИА "Новости".

Как ранее сообщало ИА "Амител" , страшное убийство произошло утром 17 января. 35-летний бизнесмен на автомобиле Toyota Land Cruiser хотел отвезти своего семилетнего сына в школу.

Пока автомобиль прогревался, мужчина пошел выбрасывать мусор. Когда он вернулся к машине, около него остановилась "Приора" черного цвета, откуда и вышел киллер. Он несколько раз ударил бизнесмена ножом, после чего тот упал. В этот момент убийца увидел в салоне автомобиля ребенка. Он не пожалел и его — на теле мальчика эксперты насчитали несколько ножевых ран. Позже машина была найдена во дворе между жилыми домами по улице Карагандинской, вблизи которых проживал предприниматель. Известно, что бизнесмен работал в сфере автотехнической экспертизы.

Подозреваемыми оказались жители Абдулинского района Оренбургской области 1978, 1975 и 1972 годов рождения. Расследование уголовного дела по статье "Убийство" продолжается. Выясняются мотивы преступления и роль каждого из подозреваемых.



