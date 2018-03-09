Ученые пришли к выводу, что с собаками нужно разговаривать, как с маленькими детьми. Об этом пишет РИА "Новости" со ссылкой на The Telegraph.

Исследователи говорят, что, общаясь с собаками, нужно использовать уменьшительно-ласкательные выражения и ласковый тон.

Были проведены эксперименты, когда каждой собаке предлагалось послушать двух незнакомых людей. Один сохранял невозмутимый тон и использовал нейтральные выражения, другой говорил мягче и называл пса "хорошим мальчиком" и другими ласковыми словами.

Оказалось, что все собаки, принимавшие участие в эксперименте, слушали второго человека с большим вниманием и охотнее соглашались играть с ним.



