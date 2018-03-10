Снежную погоду обещают синоптики Алтайскому краю в субботу, 10 марта. Согласно прогнозу ЦГМС, сегодня на большей части территории края снег, в южных и восточных районах местами сильный снег.

На дорогах сильная гололедица. Температура воздуха от -1 до -6 градусов. В южных районах столбики термометра покажут от 0 до +5 градусов. Ветер восточный с переходом на северный, 3-8 метров в секунду, местами порывы 11-16 метров в секунду.

В Барнауле также временами снег, на дорогах сильная гололедица. Температура воздуха от -1 до -3 градусов. Ветер восточный с переходом на северный 4-9 метров в секунду.