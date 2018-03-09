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Михаил Ефремов дал свое объяснение скандалу в самарском театре

, ИА "Амител"
Ефремова поддержал актер Иван Стебунов

Гастроли театра "Современник" в Самаре отметились скандалом. Зрители заподозрили известного актера Михаила Ефремова в том, что он в спектакле "Не становись чужим" (постановка Сергея Газарова прим.ред.) задержал свой выход на сцену на полчаса и появился перед публикой подшофе. Очевидцы утверждают, что актер путал текст, говорил тихо, а на просьбу из зала говорить громче, ответил матом.

В свою очередь, как пишет РБК, Михаил Ефремов прокомментировал произошедшее так:

- Это сложная пьеса для самарского зрителя. Больше никаких комментариев по этому поводу давать не буду.

"Между тем главный режиссер Самарского театра драмы Валерий Гришко заявил, что считает неприемлемым поведением актеров "Современника" на гастролях", сообщает сайт НТВ

А вот наш земляк — уроженец Павловского района Алтайского края актер Иван Стебунов вступился за коллегу:

- Ничего не было, все прекрасно прошло. У нас уходят и из "Современника" так же, материал сложный - не все способны. Со всех спектаклей уходят, поэтому не могу ничего сказать. Вообще не было проблем. Кто хотел, тот спектакль смотрел", — отметил Стебунов в разговоре с журналистом РЕН ТВ.

 

 


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