Как в Алтайском крае будут выбирать уникальные объекты природы

В эфире программы "Тема дня" радио "Эхо Москвы" в Барнауле (69.11 УКВ) исполнительный директор Алтайского отделения Русского географического общества Ирина Архипова и координатор информационных проектов Валентин Смирнов рассказали об интерактивном конкурсе "Топ уникальных объектов Алтайского края". Проект был запущен 15 февраля и продлится он до 19 мая.

Ведущий: Топ уникальных объектов Алтайского края – это сколько мест? Десять? Двадцать?

Ирина Архипова: У нас грандиозные планы, и мы надеемся, что их будет, как минимум, сто – тех объектов, которые мы сможем выявить в рамках нашего проекта и затем представить их в издании, которое будет подготовлено по результатам нашего конкурса при участии не только всех желающих, но и специалистов.

Вед.: Интересно, какие это могут быть объекты? Например, я живу возле леса, у меня там недалеко есть красивая полянка. Я выхожу на эту полянку, любуюсь ею каждый выходной, там красивое разнотравье, замечательные там вокруг деревья растут. В общем, удивительное место с моей точки зрения. Сделала уже сотни фотографий там, поделилась с друзьями. Такой объект может войти в ТОП Русского географического общества или это все-таки больше для соцсетей? Объекты как-то по-другому должны выглядеть, иметь другую какую-то ценность?

И.А.: На самом деле, я считаю, что участниками проекта, или как мы их иначе называем объектами-номинантами, могут стать и опушка леса вблизи населенного пункта, и какой-то любой другой любимый объект как природный, так и культурно-исторический. Самое главное, чтобы те, кто желает их номинировать, смогли объяснить в чем ценность этого объекта. Причем, в такой эмоциональной форме, как вы сейчас представили, это тоже, в принципе, допустимо. И потом специалисты помогут выявить природную и культурно-историческую ценность этого объекта. Нужно не бояться и обязательно его заявлять ваши предложения у нас на сайте www.top100.rgo-altay.ru. Не обязательно иметь сотню фотографий, хотя бы одну, и небольшое описание этого объекта, где бы вы объяснили, почему этот объект достоин номинации. Если у вас вызывает сложность выложить информацию о своем объекте, вы можете как в письменном виде прислать по почте описание или прийти лично и принести эти материалы. Для того чтобы мы могли включить ваши предложения в ТОП-100 Алтайского края.

Валентин Смирнов: Я хотел бы добавить следующее. Для того, чтобы была возможность подать эти материалы, на нашем ресурсе создана специальная форма. Там есть минимальные требования к этой заявке. Во-первых, нужно придумать какое-то название для каждого номинанта. Нужно хотя бы немножко рассказать, где этот объект находится. Необязательно, но желательно конечно там дать какие-то координаты. Конечно, не такие точные, но хотя бы описать, где это находится: то есть село, поселок, населенный пункт, расстояния. Чтобы можно было впоследствии специалистам, которые будут уже смотреть эти материалы, найти, оценить этот объект на карте. И обязательно, конечно, небольшое описание и фотография. Вот если у кого-то, например, будет материал более обширным, допустим, видеоролик или какие-то еще материалы, то это можно в архиве прикрепить тоже к форме или направить напрямую по email-адресу к нам в дирекцию. Кроме того, в соцсетях в поддержку проекта, созданы специальные группы. Как только появятся номинанты, мы будем это все очень активно публиковать. То есть можно будет смотреть, какие объекты появляются. А после завершения первого этапа, собственно, второй этап будет посвящен самому голосованию, но об этом мы будем рассказывать уже отдельно, наверное, чуть позже.

И.А.: Да, я хотела дополнить, что это конкурс — интерактивный. Это не научно-исследовательский проект, и мы не будем оценивать результаты научно-исследовательской деятельности, например, школьников и учителей. Тут главные у нас герои как раз объекты, которые интересны, уникальны, достойны внимания. Поэтому хотелось бы подчеркнуть, что это должно быть отражение нашей любви к тем объектам, которые расположены на территории Алтайского края.

Вед.: Но вы сказали, что будут некие специалисты оценивать уникальность этих объектов. Какие это специалисты, по каким параметрам они будут оценивать?

И.А.: Специалисты будут оценивать не уникальность объектов. Оценивать уникальность объектов и выбирать top100 будут участники — все желающие. То есть это следующий этап после того, как мы соберем определенный портфель этих номинантов. А специалисты будут оценивать грамотность географического описания объекта. И как раз в рамках нашего большого проекта будет еще конкурс географических описаний. Сегодня мы не говорим, сколько будет мест по итогам конкурса. Их может быть три, десять, пятьдесят. И именно компетентное жюри, состоящее из ученых, преподавателей вузов, краеведов края, будет оценивать грамотность описаний. Все критерии у нас в положении прописаны. Это не только географические требования, но и узнаваемость объекта, какое-то творческое начало и оригинальность текста.

Вед.: Как понимаю, задача этого конкурса – найти места, которые, ну скажем так, незаезженные. Не те, которые мы все знаем. Есть у нас озеро чудесное Яровое, есть у нас Кучукское озеро, есть у нас гора Бабырган, которая находится на границе Горного Алтая и Алтайского края. Это общеизвестные точки. А, наверное, задача найти точки, которые не так известны, но тоже достойны внимания. Правильно? Есть у вас какие-то наметки? Вы понимаете, о чем здесь может идти речь?

И.А.: Конечно. Мы, как специалисты-географы, преследуем целью – узнать Алтайский край и исследовать его вместе с жителями нашего края, познакомиться с какими-то такими объектами, о которых, может быть, даже мы не знаем. Но вот, например, я вполне допускаю, что номинантами этого проекта будут объекты, которые хорошо известны. Я всегда привожу такой пример. У нас был предыдущий проект "Моя точка на карте". И, как вы совершенно верно заметили, одним из таких участников, который во всех проектах присутствует, стало озеро Большое Яровое. И у нас была одна участница, которая настолько интересно и необычно о нем рассказала, свое видение этого озера. Мы все знаем, что это уникальный туристско-рекреационный объект Алтайского края и туда приезжают лечиться не только жители края, но и его гости. А наша участница конкурса увидела его другим. Она описала то время, когда там нет гостей, оно может быть, как она выразилась, "царством свободы и пространства".

Вед.: У меня есть определенные опасения. Вот найдем мы такие объекты, а местные жители, наверное, многие опасаются, что приедут туристы, опять нажгут костров, оставят мусор, изрисуют скалы.

И.А.: Знаете, это такой сложный вопрос, на самом деле. Тогда мы будем говорить, а нужно ли нам вообще изучать, исследовать и в дальнейшем описывать наши территории. Мы же все понимаем, что это все равно процесс неизбежный, необходимый. Пусть тогда он будет проходить каким-то образом централизованно и организованно. Чем эти объекты будут узнавать, к ним обращаться, но неорганизованно и бессистемно. Вот мы бы хотели, чтобы этот процесс каким-то образом направить и попытаться людям более грамотно о них узнать. И я считаю, что такие проекты, помимо того, что позволят узнать, помогут повысить и уровень экологической культуры наших отдыхающих и жителей районов, и географическую грамотность населения.

Вед.: Можно ли будет объявить такой объект потом памятником природы или особо охраняемым каким-то объектом?

И.А.: Один из партнеров и активных участников этого проекта – это министерство природных ресурсов Алтайского края, которое, конечно, заинтересовано в выявлении ценных природных территорий, которые перспективны для природоохранной деятельности. И я думаю, что, учитывая положительный опыт края, который накоплен по увеличению особо охраняемых природных территорий, ту актуальность для края по поиску таких территория, я думаю, конечно, такая ситуация возможна. По результатам проекта. Я считаю, что это было бы замечательно.

Вед.: Валентин, расскажите, как вообще родился этот проект. Есть ли у него какой-то предшественник?

В. С.: История достаточно длинная. Ну, конечно, где-то мы смотрели – был проект такой, несколько лет назад. Это был ТОП-10 уникальных объектов России. Он был такой немножко сложный, спорный, наверное, в чем-то. Но, на самом деле сама идея очень интересная была. Но у нас на самом деле есть и свои наработки в этом плане. Потому что у нас было несколько проектов, один из которых упоминался "Моя точка на карте", где мы собирали объекты. То есть наши ученики и учителя помогали собирать карту. Был у нас такой интересный очень проект, он продолжается, на самом деле, до сих пор. Он называется "Алтайский край 360°" – создание мультимедийного портала, панорамной сферической фотографии. На него можно тоже через наш сайт выйти, посмотреть, там очень большая коллекция точек собрана. Порядка трехсот объектов там уже отснято. Причем, не только популярных, как уже говорилось, но и малоизвестных и может быть даже в чем-то уникальных.

И этот проект стал логическим продолжением. Да и нам хочется подключить еще и другие объекты, потому что могу рассказать такую историю. Вот мы с Ириной в рамках одной из экспедиций по проекту "Алтайский край 360°" работали на одном из озер. Приехали. Но, к сожалению, приехали очень поздно. И вот знаете, когда приезжаешь в незнакомое место, особенно первый раз, да еще и вечереет, стоянку не можем найти. Едет трактор. Трактор останавливается, шофер спрашивает, мол, куда мы идем. Мы объясняем ситуацию. Он посмотрел на нас: "Езжайте за мной". И дальше ведет нас заячьей такой тропой минут десять, катает нас по бору и выводит на берег озера, на маленькую-маленькую такую площадочку. Оказалось, что там был уголок лесничества местного, только он уже разрушен, к сожалению. С советского периода остались какие-то строения. После этого он приехал потом вечером, привез с собой сына, у нас очень интересная такая беседа состоялась. После этого мы уже много раз уже были на этом месте. То есть даже уже какое-то такое наблюдение за динамикой изменений: что происходит на этой территории. Но можно констатировать, что далеко не в лучшую сторону, к сожалению. А может и в лучшую. Последняя наша поездка показала, что эту территорию перестали посещать. Даже дорога заросла.

И.А.: Уникальное место, привлекает, энергетика такая особая.

Вед.: Место силы?

В. С.: Мест силы очень много, на самом деле. В прошлом году у нас был большой проект. Мы снимали фильм популярный о территории Алтайского края, как раз о достопримечательностях. Причем, одна из задач была включить именно те объекты, которые вообще не попадают в классический, вот скажем, видеоматериал. То есть основная задача была – поиск малоизвестных мест. Мы проехали 17 тысяч километров по Алтайскому краю, не выезжая за его границы. Такая огромная экспедиция — все лето ушло. Вы знаете, я должен сказать, так как я не очень давно работаю в Алтайском крае именно, и чем больше я работаю, тем больше я понимаю, что, например, по сравнению с любимыми территориями, скажем, Республики Алтай, здесь не меньше количества объектов, а может даже гораздо больше. И разнообразие гораздо интереснее.

И.А.: На самом деле, я считаю, что, наверное, это основная цель нашего проекта. И поэтому мы исключили из проекта Республику Алтай. Не потому, что там меньше интересных природных или культурно-исторических объектов, а именно для того, чтобы познакомить жителей и гостей края с теми уникальными объектами, которые есть у нас. Мы говорили уже, что это может быть и опушка леса, и берег реки, и какой-то холм. И имеющие значение именно для вас или для жителей этого населенного пункта. Это может быть как искусственный, так и природный объект. Мы должны знать свой край лучше, уметь рассказать, а что же там действительно у нас уникального, и понимать, чем наш край интересен и что необходимо сохранять.

Вед.: Что станет итогом проекта?

И.А.: После того как мы соберем объекты, мы запустим общенародное голосование Все желающие смогут выйти на этот же интерактивный ресурс: и те, кто подавал объекты, и те, кто не подавал объектов, смогут проголосовать за любые понравившиеся. Тут ограничений нет. А затем будет презентация, на которую пригласим не только жителей города Барнаула, но и гостей со всего края, участников, ну и вообще всех желающих. И будем презентовать результаты этого проекта. В дальнейшем мы планируем подготовить, справочное издание о об этих объектах.

В.С.: ТОП-100 – это, в некотором смысле, упорядочивание тех объектов, которые будут находиться в этом издании. Ну и, конечно, будет создан интерактивный ресурс, уже по результатам — интерактивная карта. У нас уже есть идея, как реализовать такой проект, на котором будут все эти точки.

И.А.: Я думаю, что будет дальнейшая работа продолжена и со специалистами. Как я сказала, у нас будет подключены ученые, преподаватели и другие специалисты в области и охраны природы, и географии. Поэтому возможно появится новое описание этих объектов. И, действительно, это в будущем станет началом работы по созданию особо охраняемых природных территорий. И такая работа очень нужна. Потому что, если мы будем сравнивать Алтайский край с другими регионами Сибирского Федерального Округа по доле особо охраняемы территорий, у нас сейчас чуть более пяти процентов – площадь особо охраняемых территорий. В Республике Алтай, площадь ООТ около 30 процентов. Но тут есть и объективные предпосылки, что Алтайский край более освоен в хозяйственном отношении, и поэтому сложнее выявить те территории, которые не вовлечены в хозяйственную деятельность. В Республике Алтай в меньшей степени ведется и хозяйственная деятельность. Тем не менее, для нас очень важно выявить эти объекты и сохранить.

Вед.: Вот как раз здесь конфликт интересов очень часто происходит. Ведь сельское хозяйство – основной вид деятельности для края. Кроме того, различная промысловая деятельность ведется. Так например, некоторые озера, которые являются сейчас памятниками природы, могут перейти в статус водоемов, где будет вестись добыча рыбы. Например, озеро Шукыртуз в Ключевском районе Слышала, что есть попытки перевести это озеро из статуса охраняемый памятник природы в промысловый, где можно обогатиться. Будем называть вещи своими именами.

И. А.: У меня нет сегодня таких данных. Но могу сказать, что создание особо охраняемых природных территорий, в принципе, не запрещает, допустим, ловлю рыбы, сбор грибов, ягод, организацию туристической деятельности. При условии, если это не нарушает природоохранной ценности объекта, если это позволяет его сохранить. То есть это не значит, что запретят местным жителям ходить, там грибы-ягоды собирать, отдыхать приезжать на своей машине,

Вед.: В порядке такого частного отдыха это понятно. А когда речь идет о промышленных масштабах?

И.А.: Знаете, если есть конфликт интересов между хозяйственной деятельностью и природоохранной, тут достаточно сложно будет территорию перевести в природоохранную из хозяйственной. То есть не должно быть конфликтов интересов в этом случае. Но в обратном случае это тоже достаточно сложно. Если эта территория уже природоохранная, то перевести ее обратно из природоохранного статуса тоже не так легко.

Вед.: Будем на это надеяться, конечно. Дай Бог, чтобы те места, которые обозначат наши жители, которыми мы будем гордиться, которыми похваляться наши жители на вашем ресурсе, заявив их в ТОП этих уникальных объектов Алтайского края, сохранили свою первозданную чистоту, красоту.