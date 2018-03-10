Архитектор призвал барнаульцев защитить корпус "Д" АлтГУ от "варваров"

Известный барнаульский архитектор Александр Деринг предложил присвоить статус памятника регионального значения корпусу "Д" Алтайского госуниверситета. Развернутое мнение на этот счет архитектор изложил у себя на странице "ВКонтакте".

"В нашем Барнауле сохранилось совсем немного не испорченной ремонтами архитектуры 70-80 годов 20 века. Главный корпус АГУ по Димитрова — одно из лучших образцов такой архитектуры. Автор проекта — Галина Ивановна Первушина. Это лучшее ее произведение и я считаю, что пора установить на фасаде табличку о ней и времени проектирования и строительства. А также ходатайствовать перед Управлением по охране объектов культурного наследия о присвоении статуса памятника местного или регионального значения", — рассказал архитектор.

По мнению Александра Деринга, если этого не сделать, мы рискуем потерять здание, а ретивые хозяйственники "украсят" его, к примеру, керамогранитом. "Портал главного входа уже облицевали гнусной плиткой "под камень", а вокруг стали появляться нелепые монументы по каким-то высосанным из пальца событиям. Встанем на защиту нашего наследия", — призвал всех неравнодушных барнаульцев архитектор.

Напомним, корпус о котором идет речь, находится по адресу: улица Димитрова, 66. Площадь здания составляет 9237,8 кв. м. Здесь обучаются студенты нескольких факультетов: ФМКФиП, социологического, искусств и дизайна.

Между тем одной из угроз самобытному зданию могут стать планы самого университета. АлтГУ намерен напротив корпуса "Д" (в нескольких десятках метров от него) возвести здание нового учебно-лабораторного корпуса. Эта идея уже встретила неоднозначное отношение как со стороны простых горожан, так и архитектурного сообщества.