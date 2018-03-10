Горнолыжник из Белокурихи Александр Ветров, ранее заявленный для участия в Паралимпиаде, не восстановился полностью после травмы и не сможет выступить на Играх.

Эту информацию подтвердил первый вице-президент Паралимпийского комитета России Павел Рожков, пишет "РИА Новости". Российские спортсмены принимают участие в Играх-2018 в нейтральном статусе. Паралимпиада проходит в южнокорейском Пхенчхане с 9 по 18 марта.

"Мы вопрос по Ветрову заранее прорабатывали с аппаратом IPC (Международного паралимпийского комитета — прим. ред. Amic.ru), — сказал Рожков. — Заявленный спортсмен по положению может сниматься с Игр только совместным решением оргкомитета Игр и IPC. У него в течении последнего года были серьезные травмы, он не участвовал в квалификационных соревнованиях 2017 и 2018 годов. У него была хорошая рейтинговая история предыдущих лет, поэтому мы его заявили. Оргкомитет посмотрел и учитывая то, что он не до конца восстановился, принято решение, что он не будет участвовать в соревнованиях".

На сегодняшний день Россию на Паралимпиаде представляют 29 человек. Добавим, горнолыжник из Белокурихи мог стать единственным спортсменом из Алтайского края на этих Играх.