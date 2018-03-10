Фото: pirc.scot

Экс-офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, предположительно, были отравлены нервно-паралитическим веществом в своем доме в Солсбери. Такую версию выдвинула газета Telegraph, передает РИА Новости.

Издание отмечает, что в результате инцидента с отравлением пострадал также местный полицейский сержант Ник Бейли. Он посещал дом Скрипалей через несколько часов после того, как отца и дочь нашли в парке в бессознательном состоянии. При этом врач, оказывающий им помощь на месте, не пострадал.

Газета делает вывод, что Скрипали, скорее всего, были отравлены у себя дома, а не в результате нападения на улице, как считалось ранее.

Напомним, бывшего полковника ГРУ Скрипаля с дочерью госпитализировали в Британии на минувшей неделе. В данный момент они находятся в коме. Глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что РФ считает пропагандой заявления о якобы причастности Москвы к отравлению Скрипаля и будет готова оказать содействие в расследовании отравления, если поступит подобное предложение.