Фото: vk.com

Накануне, 9 марта, группа школьников 14-15 лет в состоянии алкогольного опьянения серьезно избила сверстницу. Об этом сообщают очевидцы в паблике Barnaul 22 во "ВКонтакте".

Подростки снимали происходящее и транслировали в соцсети. В ролике видно, как молодые девушки пинают лежащую на асфальте сверстницу по голове, бьют подростка головой об асфальт, а также избивают руками по голове и верхней части туловища.

По данным горожан, подростки учатся в 114 школе. Драку снимала одна из нападавших и транслировала во "ВКонтакте" или Instagram. Причина инцидента неизвестна.

На инцидент оперативно отреагировало СУ СКР по Алтайскому краю. Следователи обратили внимание на информацию об избиении подростка. По факту произошедшего проводится доследственная проверка, цель которой — установить все обстоятельства произошедшего.

"В рамках проверки будет дана принципиальная правовая оценка действиям лиц, участвовавших в причинении несовершеннолетней телесных повреждений, с установлением причин и условий, способствовавших этому", — говорится в сообщении пресс-службы.

Подчеркивается, что по итогам проверки будет принято процессуальное решение.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Алтайскому краю, сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних выясняют все обстоятельства произошедшего.