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Новая песня Ольги Бузовой под названием "Она не боится" заняла первое место в российском рейтинге iTunes спустя минуту после релиза. Об этом пишет "Лента.ру" со ссылкой на Instagram исполнительницы.
"Моя песня побила мировой рекорд и встала на первое место за одну минуту. Вы понимаете, одна минута! Это счастье!" — цитирует издание сообщение Бузовой.
Исполнительница заявила, что предыдущий рекорд принадлежал синглу певицы Адель "Hello", возглавившему британский iTunes за 4 минуты.
Поклонники Бузовой в комментариях выразили восхищение ее талантами, отметив, что она "будет на первом месте всегда", продолжив "делать дальше хиты".
При этом некоторых задело сравнение Бузовой с британской исполнительницей: "Ольга, а вы сами-то в это верите? Вы вообще слышали Адель? Ну, насколько оцениваете свой потенциал, учитывая, что она поет вживую, только честно".
Это и есть самое настоящее счастье 🙏🏻 Мы это сделали с вами за одну минуту 🚀🚀🚀 #онанебоится 🤙🏻 Новый сингл Ольги Бузовой "Она не боится" вновь возглавил российский iTunes. На этот раз, синглу хватило 1 минуты, чтобы стать #1 Тем самым, побит мировой рекорд! 🌍 До этого, мировой рекорд принадлежал синглу Adele “Hello”, который возглавил iTunes в Британии за 4 минуты. #ОнаНеБоится устанавливать российские рекорды , она -бьёт мировые ... 🥇#ракетазапущена 🚀
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