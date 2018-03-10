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Новая песня Ольги Бузовой под названием "Она не боится" заняла первое место в российском рейтинге iTunes спустя минуту после релиза. Об этом пишет "Лента.ру" со ссылкой на Instagram исполнительницы.

"Моя песня побила мировой рекорд и встала на первое место за одну минуту. Вы понимаете, одна минута! Это счастье!" — цитирует издание сообщение Бузовой.

Исполнительница заявила, что предыдущий рекорд принадлежал синглу певицы Адель "Hello", возглавившему британский iTunes за 4 минуты.

Поклонники Бузовой в комментариях выразили восхищение ее талантами, отметив, что она "будет на первом месте всегда", продолжив "делать дальше хиты".

При этом некоторых задело сравнение Бузовой с британской исполнительницей: "Ольга, а вы сами-то в это верите? Вы вообще слышали Адель? Ну, насколько оцениваете свой потенциал, учитывая, что она поет вживую, только честно".