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Экс-главу американской фармацевтической компании Turing Pharmaceuticals​ Мартина Шкрели, обвиняемого в завышении цены на лекарство от редкого заболевания в 55 раз, приговорили к 7 годам тюрьмы. Об этом пишет РБК со ссылкой на газету The New York Times.

Гособвинение настаивало на наказании до 15 лет тюремного заключения, защита — на сроке от года до 1,5 лет. Суд признал его виновным в финансовых махинациях.

По данным издания, бизнесмен во время своего последнего слова заплакал. "Я никогда не был мотивирован деньгами. Я хотел повысить свою репутацию и добиться роста. Я здесь из-за своих грубых, глупых ошибок", — заявил Шкрели.

При этом защита фармацевта рассчитывала, что суд не станет давать Шкрели реальный срок. По данным юристов, он вернул все долги обманутым инвесторам, что, как отмечает газета, является "ключевым фактором" в решении суда в "беловоротничковых преступлениях". Но суд отклонил этот аргумент и постановил, что в результате мошенничества Шкрели должен выплатить штраф в $75 тыс. Также государство конфисковало у него более $7 млн.

Бизнесмена обвинили в создании схемы, в которой инвесторы получают прибыль за счет новых вкладчиков. После того, как поток инвестиций прекращается, компания объявляет себя банкротом. В августе 2017 года его признали виновным в мошенничестве. В сентябре суд отменил внесенный залог в $5 млн из-за поста Шкрели в Facebook, в котором он ​призвал своих подписчиков за $5000 "отрезать локон" Хиллари Клинтон во время ее турне.

Бизнесмен-фармацевт также известен тем, что поднял стоимость препарата Daraprim для людей с ослабленным иммунитетом и носителей ВИЧ на 5500%. До повышения цены стоимость лекарства составляла $13,5, а затем увеличилась до $750. При этом сам фармацевт свой шаг объяснял желанием получить допфинансирование на разработку новых препаратов. ​Дело с повышением цен на Daraprim не связано.