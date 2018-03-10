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В краевой столице сотрудники полиции установили личность злоумышленника, который похищал государственные регистрационные знаки с автомобилей и требовал денежное вознаграждение за возврат. Об этом пишет пресс-служба ГУ МВД России по Алтайскому краю.

Накануне в отдел полиции обратилась горожанка. С автомобиля, принадлежащего женщине, был снят регистрационный номер и оставлена записка. В ней злоумышленник указал номер карты и требование перевести за возврат номеров на его счет 2000 рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции уголовного розыска отдела полиции по Индустриальному району УМВД России по городу Барнаулу задержали подозреваемого. Им оказался мужчина 1986 года рождения. Подозреваемый дал признательные показания. Похищенное изъято. В настоящий момент установлено четыре жителя города, которые пострадали от подобных действий злоумышленников.

В настоящее время возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 325 УК РФ (Похищение, уничтожение, повреждение или сокрытие официальных документов, штампов или печатей, совершенные из корыстной или иной личной заинтересованности).