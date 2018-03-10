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Ученые Массачусетского технологического института в США обнаружили что ложные сообщения в социальных сетях распространяется в шесть раз быстрее правды. Информацию об этом распространило агентство Reuters, пишут "Известия".

Особенно быстро набирают популярность "фейковые новости" из политической сферы, в то время как ложные сообщения из мира финансов, науки привлекают меньше.

Немаловажную роль в этом играют "кричащие" заголовки, считают ученые.

Исследованию подверглись репосты более 3 млн пользователей Twitter.

5 марта министр культуры Франции Франсуаза Ниссен заявила, что власти страны в ближайшее время намерены принять закон "против фейковых новостей".

В случае если средство массовой информации уличат в распространении "фейковых новостей", его деятельность будет прекращаться судами по ускоренной процедуре.