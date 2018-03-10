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В Алтайском крае в марте началось оформление пластиковых карт для пассажиров "Алтай-Пригорода", которые пользуются абонементами. Об этом пишет пресс-служба правительства региона.

Отмечается, что жители края смогут выбрать вид абонемента и оформить карту в билетной кассе. На данный момент существует шесть видов абонемента: "Ежедневно", "Рабочий день", "Выходной день", "На 10 дат", "На 15 дат" и "Каникулы". Подчеркивается, что на карточку будут внесены реквизиты пассажира, а также будет выдана квитанция об оплате.

В компании "Алтай-Пригород" отмечают, что внедрение карт позволит сэкономить деньги и время. Подробности об оформлении пластиковой карты можно узнать на сайте компании и по телефону: (3852) 29-21-68.