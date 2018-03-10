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Временно исполняющий обязанности главы Минкультуры Самарской области Сергей Филиппов назвал "выходку" актера Михаила Ефремова на гастролях в Самарском театре оперы и балета "безобразной" и выразил надежду, что руководство театра "Современник" найдет способ извиниться перед местной публикой. Об этом пишет РИА Новости.

"На спектакле был как обычный зритель. Уходить со спектакля не имею привычки, даже если не нравится. Выходку Ефремова считаю безобразной. Надеюсь, что руководство "Современника" найдет способ извиниться перед самарской публикой", — цитирует агентство слова Филиппова.

Врио министра культуры Самарской области отметил, что спектакль коммерческий и к его организации самарское министерство никак не относилось.

Ранее зрители в соцсетях написали, что спектакль "Не становись чужим" театра "Современник", дающего гастроли в Самаре, задержали из-за того, что Ефремов опоздал. Также очевидцы отметили, что актер появился на сцене, будучи сильно пьяным, путал слова и нецензурно выражался в адрес зрителей. Директор театра "Современник" Игорь Попов заявил, что в субботу, 10 марта, разберется в ситуации, которая произошла в Самаре.