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В Краснодаре взорвался газ в пятиэтажном жилом доме. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах региона.

По словам собеседника агентства, взрыв произошел в пятиэтажном доме №75 на улице Славинская. В результате взрыва на пятом этаже обвалилась наружная стена.

Агентство пишет, что в результате произошедшего пострадал ребенок. По данным Telegram-канала Mash, ребенок может находиться под завалами.

В данный момент выясняются обстоятельства инцидента.

Очевидцы в сообществе "Типичный Краснодар" рассказали, что на месте дежурят три машины скорой помощи и пожарный наряд.