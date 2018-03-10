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В Краснодаре взорвался газ в пятиэтажном жилом доме. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах региона.
По словам собеседника агентства, взрыв произошел в пятиэтажном доме №75 на улице Славинская. В результате взрыва на пятом этаже обвалилась наружная стена.
Агентство пишет, что в результате произошедшего пострадал ребенок. По данным Telegram-канала Mash, ребенок может находиться под завалами.
В данный момент выясняются обстоятельства инцидента.
Очевидцы в сообществе "Типичный Краснодар" рассказали, что на месте дежурят три машины скорой помощи и пожарный наряд.
В Краснодаре произошел взрыв в пятиэтажном доме https://t.co/pM7hlIwB91 #Краснодар #новости #Россия pic.twitter.com/Ao4s75pXq2— Югополис (@yugopolis) 10 марта 2018 г.
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