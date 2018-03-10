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Очевидцы обнаружили во льду Бердского залива автомобиль и сообщили об этом в полицию. Прибывшие стражи порядка установили, что утопленной машиной является Toyota Camry, которая была угнана летом 2017 года, пишет портал "НГС.Новости" со ссылкой на ГУ МВД РФ по НСО.

Уточняется, что машина была обнаружена накануне, 9 марта. Правоохранителям понадобилась помощь спасателей, чтобы достать машину.

"Был обнаружен автомобиль Toyota Camry — наиболее вероятно, поздней осенью был период становления ледостава и данный автомобиль оказался в воде", — сообщил собеседник издания. Он отметил, что людей в салоне не было, госномеров на машине тоже. Спасатели прорубили лед для того, чтобы полицейские смогли установить VIN-код. После этого стражам порядка удалось идентифицировать авто — оказалось, что эту машину угнали еще летом минувшего года, с тех пор она числилась в розыске.

В пресс-службе полиции уточнили, что владелец авто сообщил о его пропаже в минувшем августе. "Как сообщил автовладелец, автомобиль у него пропал с улицы Арбузова, был припаркован якобы на улице, в течение двух дней он им не пользовался, а потом обнаружил, что автомобиля нет", — цитирует издание слова собеседника.

Отмечается, что еще в 2017 году стражи порядка возбудили уголовное дело по факту кражи. Преступники до сих пор не найдены.

Также в полиции отметили, что автомобиль сильно поврежден и, вероятно, восстановлению не подлежит.