Фото: pobeda26.ru

Две старшеклассницы в городе Буденновск Ставропольского края внезапно напали на почтальона, разносившего пенсии, и скрылись с его сумкой в неизвестном направлении. Об этом пишет "КП" со ссылкой на YouTube-канал группы города.

По словам автора записи, инцидент произошел в начале текущей недели возле 23 общежития. Школьницы избили почтальона, а затем отобрали у него сумку, в которой находилась пенсия для живущих на улице пенсионеров.

В данный момент идет поиск злоумышленниц и решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Согласно предварительной информации, личности девушек уже установлены. Они обучаются в одной из школ города.