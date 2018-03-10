Фото: vk.com/barneos22

Пользователи сети прокомментировали нападение пьяных школьниц на сверстницу в Барнауле. Напомним, запись об этом появилась в ночь на субботу, 10 марта, в паблике Barnaul 22 во "ВКонтакте".

Молодые ученики возрастом около 14-15 лет избили девушку и сняли происходящее на видео. На кадрах видно, как две пьяные девушки пинают ногами третью, таскают ее за волосы и плюют на нее. Предположительно, произошедшее произошло из-за ревности.

Участники сообщества отметили, что происходящее снимал на видео парень. "Сколько случаев по миру, когда избивают из-за ревности... Где же этот "герой", из-за которого издеваются над девочкой?" — задается вопросом один из пользователей. При этом ряд юзеров считает, что снимавший ролик парень и является причиной потасовки. Другие комментаторы заявили, что напавших на девочку школьниц необходимо "пороть". Еще один участник сообщества добавил, что "вот теперь Полиции нужно брать за шкирку этих пьяных девах, родителей… и разбираться, беседовать, ставить 100000% на комиссию, как ребенка, так и семью, наказать ребенка, родителей и то место где покупали алкашку".

Также комментаторы выразили опасения, что юных злоумышленниц из-за возраста не накажут за жестокий поступок.

Добавим, что следователи СУ СКР по Алтайскому краю проводят проверку по факту произошедшего. По ее итогам будет принято процессуальное решение.