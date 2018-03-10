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Российский лидер Владимир Путин рассказал, что думает о приемнике с тех пор, как стал президентом страны. При этом даже если он кому-то и симпатизирует, это неважно, ведь выбор сделают россияне, пишет РИА Новости со ссылкой на интервью Путина каналу NBC.

"Думать не вредно, но в конечном итоге выбор всё равно будет за российским народом. Всё равно, симпатизирую я кому‑то или, наоборот, мне кто‑то не нравится, кандидаты придут на выборы, и в конечном итоге окончательное решение примут граждане Российской Федерации", — ответил Путин на вопрос, присмотрел ли он последователя, добавив, что думает об этом с 2000 года.

В ответ на комментарий о том, что после президента Путина с приходом других людей к власти сделанное ранее будет разрушено, глава государства заявил: "Ваши так называемые эксперты выдают желаемое за действительное. Я уже много слышал бредней по этому поводу".

Путин задал вопрос, почему корреспондент уверен, что после него к власти обязательно придут люди, "которые готовы будут разрушить всё, что сделано мною за последние годы?" Президент предположил, что это могут быть люди, "которые захотят укрепить Россию, создать для неё будущее, создать для неё платформу развития для следующих поколений".

"Почему вы вдруг решили, что придут разрушители, которые всё будут разрушать и уничтожать? Может быть, кому‑то этого бы и хотелось, в том числе и в Соединённых Штатах", — отметил Путин.

При этом он добавил, что в том числе и Америка заинтересована в стабильной России. "Но не думаю, что они правы, потому что Соединённые Штаты, как мне кажется, как раз заинтересованы в другом – в том, чтобы Россия была стабильной, процветающей и развивающейся страной, если у вас есть, конечно, возможность, заглянуть хотя бы на 25–50 лет вперёд", — цитирует агентство его ответ.