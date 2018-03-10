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Мокрый снег и 18-градусный мороз ждет жителей Алтайского края 11 марта

, ИА "Амител"
На дорогах в этот день ожидается сильная гололедица

Фото: 1tulatv.ru

Мокрый снег, дождь и морозы ждут жителей Алтайского края в воскресенье, 11 марта. Об этом сообщается на сайте регионального гидрометцентра.

Уточняется, что снег и мокрый снег ожидается на большей территории края ночью, днем — в отдельных районах, при этом дождь возможен по югу. В течение всех суток местами ожидаются гололедные явления, метель, по югу края местами сильные осадки и сильная гололедица на дорогах. В темное время суток температура воздуха составит от 7 до 12 градусов мороза, по югу края местами 0...-5, а по северо-западу при прояснении до -18. В светлое воздух прогреется до -5...-10, в предгорьях до +3. 

В Барнауле временами снег ожидается ночью, также он возможен в начале дня. На дорогах ожидается сильная гололедица. Температура воздуха ночью будет равна -10...-12 градусам, днем — от 5 до 7 градусов мороза.

Ветер в этот день будет дуть северо-восточный, ночью 3-8 метров в секунду, днем от 6 до 11. При этом в крае ночью возможно усиление до 13 метров, а днем ожидаются порывы до 11-16 метров.

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

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