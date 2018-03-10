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Российский лидер Владимир Путин заявил, что не может комментировать и контролировать все заявления сотрудников администрации главы государства. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на интервью президента каналу NBC, которое записывалось 1 марта в Кремле и 2 марта в Калининграде.

"У нас две тысячи сотрудников администрации, неужели вы думаете, что я каждого контролирую?" — отметил Путин, добавив, что порой его пресс-секретарь Дмитрий Песков несет порой "такую пургу". "Я смотрю по телевизору и думаю: чего он там рассказывает? Кто ему это поручил?" — цитирует агентство слова президента РФ.

Также Путина попросили прокомментировать заявление спецпредставителя президента России по вопросам международного сотрудничества в сфере информационной безопасности Андрея Крутских о том, что страна находится "на пороге того момента", когда Россия будет "на равных говорить с американцами в информационном пространстве". Журналистка Мегин Келли отметила, что они были произнесены в 2016 году на Форуме по интернациональной безопасности.

"Я понятия не имею, что он сказал, ну вы у него спросите. Вы думаете, что я должен комментировать все, что говорят сотрудники администрации либо правительства, что ли?" — ответил президент РФ, добавив, что у него "своя работа".

"Какой‑то человек сказал о своем отношении к нашим контактам и работе в определенной сфере с нашими зарубежными партнерами, в данном случае США. Да я понятия не имею, что он сказал. Вы у него и спросите тогда, что он имел в виду. Неужели вы думаете, что я контролирую все?" — добавил Путин.