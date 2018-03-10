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Депутат Верховной рады Украины, глава организации "Меджлис крымско-татарского народа" (экстремистская организация, запрещена в РФ) Рефат Чубаров заявил, что всем живущим в Крыму россиянам придется покинуть полуостров. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на "Пятый канал".

"Все россияне должны знать о том, если у них есть там где-то намерения или, не дай бог, если они это уже осуществили, переехали на постоянное проживание в Крым, <…> что они будут обязаны выехать", — цитирует агентство его слова.

Чубаров подчеркнул, что это единственный вариант развития событий в Крыму.

Напомним, полуостров вошел в состав РФ в 2014 году после референдума, на котором 96,77% крымчан и 95,6% жителей Севастополя высказались за воссоединение с Россией.