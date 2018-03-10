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Российский журналист, член Академии российского телевидения и ведущий ток-шоу "Время покажет" на Первом канале Артем Шейнин заявил, что экс-десантник из Украины Валерий Ананьев, который накануне попытался спровоцировать его на конфликт, действовал расчетливо и рационально, но провокация не удалась. Об этом пишет РИА Новости.

Напомним, ранее украинец опубликовал в Facebook сообщение о том, как он напал на Шейнина. Мужчина отметил, что встретил ведущего в итальянском городе Верона, где тот находился на отдыхе с женой, и попытался спровоцировать его на конфликт, не стесняясь в выражениях и прибегая к угрозам. В тексте говорится, что Шейнин не отреагировал на выходки десантника, после чего тот вышел из себя и плюнул ведущему в лицо. Ананьев добавил, что им "овладели инстинкты", и он хотел убить россиянина, но побоялся начинать драку в центре города.

По словам самого Шейнина, нападения не было, а молодого человека не переполняли эмоции. "Он за нами долго наблюдал, фотографировал задолго до того, как подошел", — отметил ведущий, добавив, что украинец действовал расчетливо и рационально.

Он подчеркнул, что по действиям экс-десантника было понятно, чего он добивается: "на камеру все выглядело бы именно так, что это я первый полез в драку".

"После этого мы разошлись и он тут же побежал творить свой хайп. Он меня расчетливо, по плану провоцировал, провокация не удалась в том виде, как ему хотелось, но уж что есть то есть. Он же не десантник давно, а блогер. Этим все сказано. Парень занимается свой раскруткой, пиарится, как умеет. Жалею его, сочувствую", — цитирует агентство слова Шейнина.

Журналист отметил, что заочно знал Ананьева до встречи. Шейнин читал его интервью, когда украинец еще служил. "И могу сказать, что он не конченый подонок, у него имеются базовые моральные установки, просто парню заморочили голову. Очень надеюсь, что когда-нибудь он очнется, придет в себя и тогда мы поговорим уже по-человечески", — добавил ведущий.