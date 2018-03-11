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Мнение эксперта: Барнаулу нужен твой голос за объекты благоустройства

, ИА "Амител"
Общественное голосование пройдет 18 марта на всех избирательных участках города

Иллюстрация: barnaul.org

Любой житель Барнаула заинтересован в том, чтобы город стал лучше и краше. Отличная возможность сделать что-то для города — принять участие в голосовании 18 марта на всех избирательных участках Барнаула за общественные территорий, которые будут благоустроены в 2018 году. Об этом в эфире радио Шансон в Барнауле рассказал директор муниципального казенного учреждения "Архитектура г. Барнаула" Владимир Бутаков.

"Комфортная городская среда" — федеральный проект, который сегодня у всех на устах. И не зря. На ремонт дворов многоквартирных домов и общественно-значимых мест Барнаулу в 2018 году выделили 216 миллионов рублей. Общественным событием этого года стал выбор шесть городских территорий, которые обустроят уже в этому году. Какие именно это будет территории определит народное голосование.

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Владимир Бутаков, как и многие другие эксперты и общественники, призывает жителей Барнаула прийти на участки 18 марта 2018 года и выбрать места, которым получат "вторую жизнь".

"Если мы хотим участвовать в жизни своего города, формировании его облика, то это отличная возможность. Критиковать просто. Но если ты хочешь что-то изменить — сделай что-то", — сказал Владимир Бутаков.

Первым этапом стало онлайн-голосование на сайте администрации. Из 55 предложенных территорий было выбрано 10 на основании почти 100 тысяч голосов.

"Это очень хороший показатель. Значит, тема действительно интересная, людям хочется принять участие в жизни города", — добавил собеседник.

Уже во время реального голосование, 18 марта, будет выбрано шесть. И голосуют именно жители.

Посмотреть примерные эскизы всех проектов можно на официальном сайте администрации Барнаула. Кликайте на баннер "Формирование комфортной городской среды". Информационные стенды о проектах КГС будут размещены там же, где пройдет голосование за них.

Владимир Бутаков уточнил, что представленные эскизы — это не окончательные проекты. По условиям участия города в проекте власти должны были представить иллюстрации для  обозначение геолокации, чтобы человек понимал, о какой именно территории идет речь.

По словам Владимира Бутакова, проекты будут сделаны только для выбранных площадок. Их разработают профессиональные архитекторы и дизайнеры.

Кстати, в формировании конфетных проектов смогут принять участие и барнаульцы. Каждый проект пройдет через градостроительный совет, публичные слушания, куда как раз смогут прийти и жители города.

Проголосовать сможет любой житель Барнаула, у которого есть паспорт (то есть с 14 лет) и местная прописка. Выбирать вам.

Читайте также в сюжете: Комфортная среда. Барнаул-2018
Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

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