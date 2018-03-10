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Мэр Барнаула Сергей Дугин в субботу, 10 марта, совершил рабочую поездку по городу, в ходе которой распорядился оперативно расчистить улицы после снегопада. Об этом пишет пресс-служба мэрии.

Подчеркивается, что в этот день на дорогах работало 110 единиц снегоуборочной техники. За ночь на дороги высыпали 334 тонны реагента.

Дугин распорядился организовать работу так, чтобы сначала снег убрали рядом с остановками, "зебрами", перекрестками, а также у торговых центров и иных социально важных объектов. "Особое внимание – очистке тротуаров. Под выпавшим снегом – лед, необходимо активно очищать тротуары от снега и продолжать обрабатывать песко-соляной смесью", — подчеркнул мэр.

Кроме этого, он посетил проспект Космонавтов, где территория возле торговых центров утопала в снегу.

Дугин потребовал активизировать работу с руководителями торговых центров, чтобы те вовремя очищали территорию от снега и вывозили его. Глава города подчеркнул, что если не начать вывозить снег своевременно, то позднее в данных низинных местах образуется подтопление.

Отмечается, что некоторые водители складируют снег в неустановленном месте — на участке аллеи пр-кта Космонавтов напротив автокомплекса "Техно – Маркет".

"Не утруждая себя дорогой до приспособленного снегоотвала, "находчивые" водители приспособились сгружать собранный на прилегающих территориях снег прямо здесь. Это прямое нарушение", – заявил Дугин, поручив главе администрации Ленинского района установить на территории дежурство с целью "выследить" виновных.