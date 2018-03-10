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Врио главы Самарской области Дмитрий Азаров отказался давать комментарии по поводу скандала в местном театре оперы и балета и назвал актера Михаила Ефремова "грубияном". Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на радиостанцию "Говорит Москва".

"Ну что я буду каждого грубияна комментировать? Разберутся здесь люди. Есть, кому заниматься", — цитирует агентство ответ Азарова.

Чиновник отметил, что временно исполняющий обязанности главы Минкультуры региона в курсе произошедшего.

"Министр культуры есть, я знаю, что у него уже есть обращения и жалобы граждан. Он занимается этим", — добавил губернатор.

Ранее в сети появились сообщения, что спектакль "Не становись чужим" с Ефремовым в главной роли задержали более чем на 30 минут. По словам очевидцев, актер появился на сцене пьяным, в ответ на просьбы зрителей произносить реплики громче стал делать замечания залу и нецензурно выражаться.

По словам самого Ефремова, на сцене театра в Самаре он был трезв.

Директор театра "Современник" Игорь Попов пообещал разобраться в иниденте.