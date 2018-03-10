Фото: ДНД "Дорожный патруль" Барнаул

В Барнауле пьяный водитель такси, находясь за рулем авто, застрял в сугробе в одном из дворов по улице Весенняя. После освобождения автомобилист сразу же попал в ДТП, пишет "АП" со ссылкой на ДНД "Дорожный патруль".

Отмечается, что инцидент произошел в начале текущей неделе. Горожане сообщили в ГИБДД о машине Renault и, предположительно, пьяном водителе. Машина застряла в сугробе.

После того как машину вытолкали, автомобилист, не рассчитав возможности, врезался в припаркованную машину. После этого его задержали сотрудники ДПС.

Отмечается, что по видимым признакам, водитель такси был пьян. При этом авария его не огорчила, напротив, он был на позитиве, подчеркивает издание.

Медицинское освидетельствование на месте показало 0,620 мг/л. Полицейские составили административный материал, а машина была отправлена на спецстоянку.