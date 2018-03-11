10 марта стартовал плей-офф ВХЛ. ХК "Алтай", ставший по итогам "регулярки" восьмым, встречался с чемпионом – ХК "Ростов". Напомним, серия продолжается до трех побед одной из команд, первые две игры проходят на площадке более сильного соперника.

Учитывая, что неделей ранее барнаульцы в заключительных матчах чемпионата дважды на своей площадке проиграли все тому же "Ростову" — 0:1 и 0:4 (эти победы как раз и позволили южанам в итоговой таблице на очко опередить "Мордовию" и выиграть регулярный чемпионат), шансов у хоккеистов "Алтая", тем более на чужом льду, было немного.

Собственно об этом говорили не только предматчевые расклады, но и коэффициенты на победу "Алтая" у букмекеров. В частности, в одной из подобных контор он составлял 1 к 5,5.

Но реальность превзошла все ожидания. Первый период прошел при ощутимом перевесе "Ростова", однако заброшенных шайб зрители не увидели. Примерно так же развивался и второй отрезок встречи. При этом вторая двадцатиминутка стала одной из самых нервных для обоих коллективов. За один период игроки заработали 38 минут штрафа. Причем 30 минут были на счету "Алтая": хоккеисты дважды подрались. В итоге "Алтай" не додержался 15 секунд до второго перерыва и пропустил под занавес этого игрового отрезка.

Казалось бы, все ясно: барнаульцы особых шансов для взятия ворот не имели, матч спокойно катился к минимальной победе хозяев, но за 4,5 минуты до конца удалился игрок "Ростова". Практически все время численного большинства "Алтай" не мог войти в зону хозяев. Но затем все-таки сравнял счет. Тут же, через минуту, "Алтай" проводит вторую шайбу. Хозяева снимают вратаря, идут вперед вшестером – и получают третью шайбу в пустые ворота.

Повторная игра пройдет в Ростове-на-Дону, сегодня, 11 марта. Начало в 17:00 по Барнаулу. Прямую трансляцию можно посмотреть на сайте ХК "Алтай". Добавим, в независимости от итогов этой игры, еще как минимум два матча пройдут в краевой столице. Игры во Дворце спорта состоятся 14 и 15 марта, начало в 19:00. Если понадобится, пятая и решающая игра серии запланирована в Ростове в следующие выходные.

1/4 финала первенства ВХЛ 2017/18. ХК "Ростов" (Ростов-на-Дону) — ХК "Алтай" (Барнаул) — 1:3 (0:0, 1:0, 0:3). Счет в серии: 0-1

Состав ХК "Алтай": Волохин; Осипов, Сорокин, Абрамов, Вяткин, Хафизов, Козлов, Угаров, Южанинов; Локтев, Градусов, Тузов, Ковязин, Попов, Усов, Евстифеев, Янцен, Саломатов, Соболев, Василевский, Плешков.

Шайбы:

39:45 Туник (Мякинин) — 1:0

57:22 Ковязин (Вяткин, Угаров, бол.) — 1:1

58:39 Попов (Вяткин, Градусов) — 1:2

59:31 Соболев (Локтев, Ковязин, ПВ) — 1:3

Статистика матча:

Броски: 54-42;

Броски в створ: 35-28;

Вбрасывания: 41-32;

Штраф: 22-40;

Зрителей: 460.

Евгений Бакланов, старший тренер "Алтая": "Тяжелая игра была. Все ждали ошибку, но, к сожалению, в конце второго периода не разобрались в эпизоде и допустили ее сами. В таких играх это дает толчок сопернику. Но вышли на третий период, выстояли втроем, вчетвером, молодцы ребята. Хорошо отработали меньшинство. Ну а потом удачно просто все сложилось – одну забили, вторую, третью. Ребята молодцы, как надо сыграли, выстояли, почувствовали, что могут".

В остальных парах по 1/4 финала зафиксированы следующие результаты:

"Мордовия" (Саранск)- "Кристалл" (Саратов) — 10:1;

ХК "Тамбов" — "Юниор" (Курган) — 3:2 ОТ;

ХК "Чебоксары" — "Челны" (Набережные Челны) — 4:3.