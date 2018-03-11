Делегация от Алтайского края в шестой раз принимает участие в выставке "Интурмаркет-2018". Стенд нашего региона занял 800 кв. метров и, как сообщил официальный сайт Алтайского края, стал самым большим на этом выставочном форуме.

"На стенде Алтайского края — все многообразие туристического продукта. Сегодня на выставке можно познакомиться с краем, увидеть все: замечательные горы, поля, особую экономическую зону "Бирюзовая Катунь", крупные туристические проекты. На Алтае все настоящее, приезжайте и убедитесь сами", — говорит сенатор Михаил Щетинин.

Глава Ростуризма Олег Сафонов заметил, что Алтайский край — один из лидеров с точки зрения развития туристкой отрасли и в целом индустрии гостеприимства. Туризм объединяет 53 отрасли и дает колоссальный эффект.

"Есть необходимость дальнейшего развития субкластеров "Белокуриха-2" и "Белокуриха-3". Мы поддерживаем эти проекты. Прекрасные перспективы и у нового проекта формирования геологического парка. Мы понимаем, что требуется дополнительное финансирование из федерального бюджета в размере примерно 400 млн рублей на 2019-2020 годы", — сообщил чиновник во время посещения стенда Алтайского края.