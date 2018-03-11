Россияне потратили на иномарки с пробегом 2,1 трлн рублей в 2017 году

Общая емкость вторичного рынка легковых автомобилей в 2017 году составила 2,3 трлн рублей. Об этом сообщает аналитическое агентство "АВТОСТАТ".
Из общего объема 90% пришлось на подержанные иномарки, и только 10% на продукцию отечественного автопрома.
При этом лидером продаж стали авто c пробегом марки Toyota. На них россияне потратили в прошлом году 370 млрд рублей. На втором месте отечественная LADA. На долю б/у автомобилей этой марки приходится 200 млрд рублей. В тройке лидеров немецкий Mercedes (160 млрд рублей). Далее следуют BMW, KIA, Hyundai и Volkswagen.
Комментарии
США заморозили на счетах банков Ротенбергов и Ковальчука $637 млн.
Третий бизнесмен по фамилии Ротенберг, по совместительству совладелец системы «Платон», которая взимает плату с грузовых автомобилей с массой выше 12 тонн за проезд по дорогам федерального назначения, стал официальным долларовым миллиардером. Первый миллиардер-Ротенберг это его отец, а второй - дядя.