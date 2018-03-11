Воскресенье, 11 Март, 13:33

Мобильная версия
Реклама на сайте
Выборы 2018

Опросы

Спецпроекты

Проекты ИА "Амител"

Форум

18+


$ 56,8
€ 70,53
-5°
Обь
274см 0

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное 8 марта-2018Комфортная среда. Барнаул-2018Выборы президента - 2018
Новости

Не показалось: Захарова рассказала, как защитилась от приставаний Слуцкого

, ИА "Амител"
По словам Захаровой ее поразило, что присутствующие при инциденте ее не поддержали и не сделали замечания депутату

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова поддержала журналисток, которые обвинили депутата Слуцкого в сексуальных домогательствах. Ранее в отношении девушек высказывались критические замечания, что они все выдумали.

"Я категорически не согласна с теми, которые говорят: да ладно, это им показалось, да какая-то там девочка, да она не так оделась, да это все ее выдумки. Ничего подобного", — заявила Захарова в интервью НТВ.

Более того, официальный представитель МИД заявила, что несколько лет назад сама стала объектом приставаний Слуцкого: "В Питере после форума, в ресторане… Леонид начал говорить какие-то вещи — причем это было публично, — которые лично мне были не очень приятны. Меня поразило, что те, кто присутствовал и те, кто сейчас во многом его осуждают, ему в тот момент замечания не сделали и меня в этом не поддержали".

Захарова отметила, что сумела сама разобраться с этой ситуацией представившись ему и повторив, что ей не приятны такие разговоры. "После этого на протяжении нескольких лет мы с ним прекрасно общаемся, и никогда не было никаких проблем… Я этот вопрос решила здесь и сейчас, и я тогда ему дала понять, что мне это неприятно".

По мнению Захаровой, в подобных ситуациях нужно отстаивать свои права сразу: "Если ты полагаешь, если ты чувствуешь, что в отношении тебя переходят какие-то границы, тебя оскорбляют, унижают, ты должен об этом сказать здесь и сейчас", — считает представитель МИД.

Как сообщало ИА "Амител" , в последнее время несколько журналисток обвинили Слуцкого в домогательствах. Среди них заместитель главного редактора телеканала RTVI Екатерина Котрикадзе, продюсер телеканала "Дождь" Дарья Жук и Журналистка "Русской службы Би-би-си" Фарида Рустамова. При этом у Рустамовой имеется аудиозапись разговора со Слуцким, в ходе которого тот дела непристойные предложения и, как говорит девушка "распускал руки".

Автор:
Елена Лепезина редактор +7 (3852) 59 44 66

Смотрите также
Смотрите также
Loading...
Партнёры

Комментарии

11.03.2018 09:24
- гость -

Собрались впятером и отмутузили наглеца

0  0
11.03.2018 09:26
гость

Кому такая баба-яга нужна?

0  0
11.03.2018 09:51
- гость -

Никто не говорил что "они всё выдумали". Мужики должны приставать к женщинам, так природа создала. И Захарова подтвердила что после того, как она объяснила что ей это неприятно, всё прекратилось.А нынешние заявительницы, по-видимому, этого не объясняли. Или уж им просто льстило внимание влиятельного человека, или они хотели поиметь с этого какие-то блага, им лучше знать. Но и винить тогда нужно себя. Тем более что известно что зачастую представительницы второй древнейшей профессии ведут себе хуже, чем представительницы первой.

0  0
11.03.2018 11:12
- гость -

Паренек уже принес извинения, очком чует, что последствия еще будут!

0  0
11.03.2018 11:17
- гость -


11.03.2018 09:51
- гость -
Интересно было бы на Вас взглянуть в тот момент когда слуцкие полезут своими грязными руками к вашей дочери, жене матери...

0  0
11.03.2018 13:08
- гость -

11.03.2018 11:17
- гость
Боитесь отдаться?

0  0
Войти     Зарегистрироваться
Имя

Архив новостей
< март 2018  
пн вт ср чт пт сб вс
         1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31   
13:26
Пассажирский автобус слетел с трассы в Алтайском крае 0
13:15
Культ тела: как в Барнауле прошел чемпионат по бодибилдингу 0
12:58
Барнаулец занял девятое место в общем зачете на Кубке мира по ледолазанию 0
12:28
Барнаульцам предлагают приобрести котенка за 50 тысяч рублей 3
11:58
Пьяный новосибирец упал с восьмого этажа в сугроб и выжил 2
11:28
Барнаульцу грозит до пяти лет тюрьмы за кражу металлической ограды 0
10:58
В США закрыли клуб из-за вышедшей на танцпол лошади 3
10:29
Ученые назвали страны, которые исчезнут к 2050 году 7
09:59
Пользователи сети раскритиковали Первый канал за оплату ремонта у Киркорова 3
09:28
Трамп заявил о подготовке к "величайшей сделке мира" 0
08:56
Минтруд задумался о первоапрельском повышении пенсий 5
08:28
Минобороны опубликовало запись пуска гиперзвуковой ракеты "Кинжал" 13
08:10
Британские ученые выяснили, что поможет замедлить старение 0
07:53
Алтайский край получит от государства 400 миллионов на развитие туркластера 1
07:44
Хоккейный "Алтай" сотворил главную сенсацию плей-офф ВХЛ, обыграв чемпиона 1
07:21
Как и зачем голосовать в проекте благоустройства общественных территорий в Барнауле 0
07:02
Мнение эксперта: Барнаулу нужен твой голос за объекты благоустройства 0
06:59
Не показалось: Захарова рассказала, как защитилась от приставаний Слуцкого 6
06:48
Ежедневник: чем запомнилось 11 марта 0
06:27
Подборка лучших снимков с дронов за последнее время 1
06:07
Будьте осторожны: какой будет погода в Алтайском крае 11 марта 0
05:53
Россияне потратили на иномарки с пробегом 2,1 трлн рублей в 2017 году 2
23:03
Пьяный таксист в Барнауле застрял в сугробе, а затем попал в ДТП 1
22:07
Врио губернатора Самарской области назвал Ефремова "грубияном" 0
21:13
Сергей Дугин проконтролировал уборку улиц Барнаула после снегопада 1
20:21
Ушастую сову заметили в Барнауле 4
19:58
Шейнин прокомментировал нападение на него украинского десантника 14
19:28
Депутат Рады пригрозил всем россиянам выселением из Крыма 3
18:56
Путин заявил, что Песков порой "несет пургу" 7
18:29
Мокрый снег и 18-градусный мороз ждет жителей Алтайского края 11 марта 0
17:56
Путин рассказал, когда впервые задумался о преемнике 2
17:28
"Наказать ребенка!": в сети осудили школьниц за избиение девочки в Барнауле 4
16:58
Украинский десантник напал на российского ведущего Артема Шейнина 5
16:29
Две школьницы атаковали почтальона в Буденновске 1
15:53
Рыбаки нашли в Бердске подо льдом угнанную и утопленную Toyota Camry 0
15:28
Взрыв газа произошел в жилой пятиэтажке в Краснодаре 1
14:59
Жителей Алтайского края предупреждают об опасностях схода снега с крыш 0
14:28
Глава самарского минкульта прокомментировал скандал с выступлением Ефремова 3
13:58
Пассажиры компании "Алтай-Пригород" смогут оформить пластиковые карты 0
13:28
Путин ответил на вопрос о возможных изменениях Конституции РФ 6
12:58
Императорские пингвины сделали селфи в Антарктиде 0
12:27
Ученые поражены скоростью распространения лжи в соцсетях 3
11:58
Полицейские задержали барнаульца за кражу нескольких автомобильных номеров 0
11:28
"Самого ненавистного бизнесмена США" приговорили к семи годам тюрьмы 1
10:58
Ольга Бузова похвасталась новым мировым рекордом 4
10:28
Пьяные школьники избили девочку-подростка в Барнауле 33
09:58
Путин: Россия не поощряет вмешательство в выборы в других государствах 4
09:28
Захарченко сравнил данные СБУ о планах переворота с дешевым боевиком 1
08:58
Директор "Современника" пообещал разобраться в скандале с Ефремовым 2
08:43
Как в Алтайском крае будут выбирать уникальные объекты природы 1

© ИА «Амител», 1999 — 2018
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Оксана Бассауэр. Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.

Ваше сообщение отправлено, спасибо за участие в проекте.