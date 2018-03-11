Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова поддержала журналисток, которые обвинили депутата Слуцкого в сексуальных домогательствах. Ранее в отношении девушек высказывались критические замечания, что они все выдумали.
"Я категорически не согласна с теми, которые говорят: да ладно, это им показалось, да какая-то там девочка, да она не так оделась, да это все ее выдумки. Ничего подобного", — заявила Захарова в интервью НТВ.
Более того, официальный представитель МИД заявила, что несколько лет назад сама стала объектом приставаний Слуцкого: "В Питере после форума, в ресторане… Леонид начал говорить какие-то вещи — причем это было публично, — которые лично мне были не очень приятны. Меня поразило, что те, кто присутствовал и те, кто сейчас во многом его осуждают, ему в тот момент замечания не сделали и меня в этом не поддержали".
Захарова отметила, что сумела сама разобраться с этой ситуацией представившись ему и повторив, что ей не приятны такие разговоры. "После этого на протяжении нескольких лет мы с ним прекрасно общаемся, и никогда не было никаких проблем… Я этот вопрос решила здесь и сейчас, и я тогда ему дала понять, что мне это неприятно".
По мнению Захаровой, в подобных ситуациях нужно отстаивать свои права сразу: "Если ты полагаешь, если ты чувствуешь, что в отношении тебя переходят какие-то границы, тебя оскорбляют, унижают, ты должен об этом сказать здесь и сейчас", — считает представитель МИД.
Как сообщало ИА "Амител" , в последнее время несколько журналисток обвинили Слуцкого в домогательствах. Среди них заместитель главного редактора телеканала RTVI Екатерина Котрикадзе, продюсер телеканала "Дождь" Дарья Жук и Журналистка "Русской службы Би-би-си" Фарида Рустамова. При этом у Рустамовой имеется аудиозапись разговора со Слуцким, в ходе которого тот дела непристойные предложения и, как говорит девушка "распускал руки".
Комментарии
Собрались впятером и отмутузили наглеца
Кому такая баба-яга нужна?
Никто не говорил что "они всё выдумали". Мужики должны приставать к женщинам, так природа создала. И Захарова подтвердила что после того, как она объяснила что ей это неприятно, всё прекратилось.А нынешние заявительницы, по-видимому, этого не объясняли. Или уж им просто льстило внимание влиятельного человека, или они хотели поиметь с этого какие-то блага, им лучше знать. Но и винить тогда нужно себя. Тем более что известно что зачастую представительницы второй древнейшей профессии ведут себе хуже, чем представительницы первой.
Паренек уже принес извинения, очком чует, что последствия еще будут!
11.03.2018 09:51
- гость -
Интересно было бы на Вас взглянуть в тот момент когда слуцкие полезут своими грязными руками к вашей дочери, жене матери...
11.03.2018 11:17
- гость
Боитесь отдаться?