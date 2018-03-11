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Британские ученые выяснили, что поможет замедлить старение

, ИА "Амител"
Стали известны результаты исследования Бирмингемского университета и Королевского колледжа Лондона

Ученые создали группу, в которую вошли 125 пожилых велосипедистов в возрасте от 55 до 79 лет, не страдающие от вредных привычек в виде курения или пристрастия к алкоголю, сообщает Medical Xpress. 

Мужчинам дали задание проехать на велосипеде 100 километров за 6,5 часов, а женщины –должны были преодолеть 60 километров за 5,5 часов. 

Результаты сравнили с показателями двух групп. В первую вошли люди 57-80 лет, не занимающиеся спортом, во второй оказались молодые люди от 20 до 36 лет.

В результате исследования выяснилось, что велосипедисты не потеряли мышечной массы и силы, кроме того, с возрастом у них не растет уровень жира и холестерина в крови, а у мужчин — пожилых велосипедистов довольно высокий уровень тестостерона. Исследователи утверждают, что велосипедные упражнения повышают активность вилочковой железы — производителя Т-лимфоцитов, необходимых для иммунной системы). Ведь чаще всего с возрастом их количество падает. Но, как выяснилось, у пожилых велосипедистов иммунная система почти как у молодых людей.

Таким образом, езда на велосипеде может значительно замедлить процесс старения организма.


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