Фото: youtube.com
Минобороны России опубликовало видео учебно-боевого пуска гиперзвуковой ракеты высокоточного авиационного ракетного комплекса "Кинжал", запись выложена на канале ведомства в YouTube. Об этом пишет РИА Новости.
Ранее в Минобороны сообщили, что экипаж МиГ-31 ВКС, вылетевший с аэродрома в Южном военном округе, выполнил успешный пуск гиперзвуковой ракеты, поразившей заданную цель на полигоне. В ведомстве отметили, что по итогам пуска удалось подтвердить технические характеристики "Кинжала".
О новой гиперзвуковой ракете впервые рассказал президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию. Он отметил, что новое оружие гарантирует преодоление всех существующих систем противовоздушной и противоракетной обороны и способно доставлять к цели ядерные и обычные боезаряды.
Комментарии
С какого авиасимулятора?
Ну вот. Мультики, мультики
11.03.2018 08:37
- гость -
методичку обновили?
В придачу запустили медицину и сельское хозяйство, да и РФ за пределами Москвы
такой же ляп, как у англичан/американцев в прибалтике (про перехват). когда несколько видео в одно собрано
тут взлетают днем, ракету в темноте запускают
Какой "информативный" ролик
Раньше выкладывали видео с бортом № 521 красный, а сейчас № 91 красный. Если 521 это ЛЛА, то 91 уже серийный борт, что подтверждает то что, это серия.
Вах какой киньжяль, а грили что в честь героя назовут.
"С начала года по плану боевой подготовки экипажами авиационного комплекса, которые несут опытно-боевое дежурство, выполнено более 250 полетов, летный состав подготовлен в полном объеме днем и ночью в различных метеоусловиях", 250 полетов это даже и не два борта и не три. Вся Ойропа под прицелом.
Кинжал это рабочее название, как будет истинное название знает МО РФ.
Есть более полная версия ролика в 3мин. 25 сек. Там 93 борт красный тоже с Кинжалом. Это 4-й ЦБП.
Елы-палы... Это же не крылатая ракета, а аэробаллистическая. Вроде снятой с вооружения американской AGM-69, или советской Х-15. Добро пожаловать в 60-70-е годы прошлого века! Вот вам и весь гиперзвук
хорошо хоть сами не подорвались ...
11.03.2018 12:18
На третьей неделе индеец Джо обнаружил, что в тюрьме нет одной стены. (с)
1. "видео учебно-боевого пуска гиперзвуковой ракеты высокоточного авиационного ракетного комплекса "Кинжал", что читать не умеем?
2. Ты уж скорей сравнивай ее с Александром двурогим. Спец ты наш))).