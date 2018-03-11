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Министерство труда и социальной защиты предложило проиндексировать социальные пенсии россиян 1 апреля. Соответствующий документ опубликован на портале нормативно-правовых актов, передает портал "Провинция.ру".

"Утвердить коэффициент индексации социальных пенсий в размере 1,029", – говорится в документе. Пенсионному фонду России поручено довести до региональных подразделений информацию об уровне коэффициента, чтобы с 1 апреля 2018 года социальные пенсии уже выплачивали проиндексированными.

Как говорится в пояснительной записке, социальные пенсии проиндексируют на 2,9 процента. "Исходя из данных о величине прожиточного минимума пенсионера в Российской Федерации за 2017 год (8315 рублей) и за 2016 год (8081 рубль), темп роста прожиточного минимума пенсионера в Российской Федерации за 2017 год составил 102,9 процента", – говорится в документе.

В реальном выражении социальные пенсии вырастут на 255 рублей – до 9062 рубля. Средний же размер пенсии у детей-инвалидов и инвалидов с детства I группы увеличится соответственно на 378 рублей и на 382 рубля и после повышения составит 13 410 и 13 556 рублей. На увеличение социальных пенсий, согласно пояснительной записке, потребуется 1,07 миллиарда рублей в месяц, или 9,6 миллиарда рублей до конца 2018 года.

На социальные пенсии в России могут претендовать те, кто имеет право на страховую пенсию, а также инвалиды, дети-сироты и другие социально уязвимые группы.