Фото: ufostation.net
Российские ученые в ходе круглого стола, организованного редакцией газеты "Известия", отметили, что зима сезона 2017/2018 годов стала одной из самых морозных и снежных за последние несколько десятилетий.
По мнению специалистов, сейчас самая пора задуматься, как с учетом грядущих изменений климата на всей планете, предотвратить потерю Россией 2–3% ВВП и тысяч гектаров земли к 2050 году.
Также было отмечено, что уже почти наверняка за последующие 30 лет некоторые страны исчезнут с лица Земли. "Фиджи, Тувалу, Мальдивские острова: некоторые из этих государств уже пытаются готовиться, арендуют земли в Шри-Ланке, в Новой Зеландии, Австралии. Эти государства прекрасно понимают, что находятся в зоне особого риска. Эти страны перестанут существовать с высокой вероятностью", - приводит источник слова доцента факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Игоря Макарова.
Комментарии
Где же Волочкова сэлфиться будет?
России к 2050 году тоже не будет с очень большой вероятностью, но по другой причине - русское население будет замещено неславянским, отомрут села и малые города, оттуда окончательно выведут все рабочие места и всех оптимизируют (что в общем практически завершили). Закончится нефтяной рай (будут исчерпаны месторождения, начнут преобладать электромобили и пр.), т.е торговать России станет нечем и на фоне отсутствия собственных технологий современная РФ не сможет сдерживать сепаратистов и кормить лидеров соответствующих регионов. Впрочем, элита России приготовила себе запасные аэродромы на вражеском Западе и сильно переживать не будет.
Может этих лидеров сейчас отправить строить аэродромы, но здесь?
11.03.2018 11:39
- гость -
Неспокойно здесь. Есть угроза, что при смене смотрящего аэродром могут изъять (т.к. уже украсть особо нечего - начнут делить уже когда-то украденное), а самих отправить строить аэродромы на Чукотке.
а чего 404 в списке нет?
Мы все умрем.
11.03.2018 11:30
Evgeny
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Пиши еще, фантаст, прикольно