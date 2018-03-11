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Российские ученые в ходе круглого стола, организованного редакцией газеты "Известия", отметили, что зима сезона 2017/2018 годов стала одной из самых морозных и снежных за последние несколько десятилетий.

По мнению специалистов, сейчас самая пора задуматься, как с учетом грядущих изменений климата на всей планете, предотвратить потерю Россией 2–3% ВВП и тысяч гектаров земли к 2050 году.

Также было отмечено, что уже почти наверняка за последующие 30 лет некоторые страны исчезнут с лица Земли. "Фиджи, Тувалу, Мальдивские острова: некоторые из этих государств уже пытаются готовиться, арендуют земли в Шри-Ланке, в Новой Зеландии, Австралии. Эти государства прекрасно понимают, что находятся в зоне особого риска. Эти страны перестанут существовать с высокой вероятностью", - приводит источник слова доцента факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Игоря Макарова.