Фото: avito.ru

В Барнауле выставили на продажу котенка за 50 тысяч рублей. Соответствующее объявление появилось в начале текущей недели на сайте Avito.

Отмечается, что порода питомца — канадский сфинкс. Подчеркивается, что котенок — двэльф F3. Данная порода является экспериментальной. Название произошло от двух английских слов "карлик" и "эльф", что в полной мере отражает внешность этих миниатюрных питомцев.

"Окрас сил-пойнт биколор", — добавляет автор объявления.

Также сообщается, что возраст котенка составляет всего один месяц. В данный момент он находится в Новосибирске.