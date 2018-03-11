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Финальный этап Кубка мира по ледолазанию прошел в Кирове. В нем участвовали свыше 100 спортсменов из 23 стран, пишет пресс-служба правительства Алтайского края со ссылкой на региональное управление спорта и молодежной политики.

Отмечается, что предыдущие состязания проходили в Швейцарии, Италии, Китае и Южной Корее. Для европейцев финальный этап был также чемпионатом континента.

Весь сезон в составе российской сборной провел барнаулец Дмитрий Гребенников. В Кирове выступал также еще один представитель региона — Антон Гребенников. Оба спортсмена специализируются на дисциплине "трудность".

В ведомстве отметили, что барнаулец занял седьмое место на чемпионате Европы и 11 место на этапе Кубка мира. Гребенников стал 19 в чемпионате и 25 — в Кубке мира.

Подчеркивается, что Гребенников в общем зачете Кубка мира находится на девятой строчке. Скалолаз занял девятое место в Швейцарии, пятнадцатое — в Италии, восьмое — в Китае, девятнадцатое — в Южной Корее. По итогам завершившегося сезона в Кубке мира спортсмен стал тринадцатым в "трудности". При этом за год барнаулец поднялся на четыре позиции.