Фото: Екатерина Смолихина/Amic.ru
10 марта в барнаульском ДК "Моторостроителей" прошёл открытый чемпионат Алтайского края по бодибилдингу, в котором участвовало более сорока спортсменов из нашего и соседних сибирских регионов. Предлагаем посмотреть репортаж с яркого шоу.
Комментарии
Это спорт такой ???
что то с писюнами слабовато у "атлетов"
фу-фу-фу...
Фотографироваться дамам на фоне туалета все же бы не стоило. Фото №7.
культ тела это неплохо,
вот ещеб культ мозгов нам
А где фитнес-бикинистки?
Какие девочки! Только ради них стоит ходить в зал