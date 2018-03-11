Фото: Екатерина Смолихина/Amic.ru

10 марта в барнаульском ДК "Моторостроителей" прошёл открытый чемпионат Алтайского края по бодибилдингу, в котором участвовало более сорока спортсменов из нашего и соседних сибирских регионов. Предлагаем посмотреть репортаж с яркого шоу.