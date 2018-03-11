Фото: vk.com/barneos22

Пассажирский автобус большой вместимости слетел в кювет в Алтайском крае. Инцидент произошел утром в воскресенье, 11 марта, на пути из поселка Крестьянка до райцентра Мамонтово, сообщается в группе Barnaul 22 во "ВКонтакте".

По словам очевидцев, автобус занесло и водитель не смог справиться с управлением. Причиной ДТП стал сильный гололед на дороге.

После произошедшего часть пассажиров вышли на улицу, чтобы оценить обстановку. Данных о степени повреждения транспорта и пострадавших нет.

Отмечается, что на помощь автобусу пришли пожарные.

Также пока отсутствуют официальные комментарии по поводу произошедшего.