Фото: barcelonacheckin.com

14-летняя жительница Новосибирска предстанет перед судом за кражу дорогого смартфона. Об этом в воскресенье, 11 марта, сообщает портал "НДН.Инфо" со ссылкой на областное ГУ МВД.

Отмечается, что преступление было совершено 17 февраля текущего года. В квартире жилого дома по улице Геодезической неизвестные украли смартфон стоимостью 26 тысяч рублей. В тот же день полицейские возбудили уголовное дело по факту кражи.

В ходе расследования стражи порядка установили, что к совершению преступления причастна 14-летняя жительница города. В ходе обыска в квартире подозреваемой был найден и изъят украденный смартфон.

Издание отмечает, что по некоторым статьям УК ответственность наступает с 14 лет. В данный момент подозреваемая находится под подпиской о невыезде. Правоохранители проводят расследование.