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Российский вице-премьер Дмитрий Рогозин сообщил, что модернизация МиГ-31 велась вместе с разработкой гиперзвуковой ракеты высокоточного авиационного комплекса "Кинжал". Об этом пишет РИА Новости.

"В качестве носителя "Кинжала" был выбран сверхзвуковой истребитель-перехватчик МиГ-31", — написал Рогозин в Twitter-аккаунте, отметив, что доработка уникального сверхзвукового самолета велась параллельно с разработкой оружия.

Ранее в российском оборонном ведомстве сообщили об успешном испытании "Кинжала" — экипаж МиГ-31 выполнил практический учебно-боевой пуск ракеты, поразившей заданную цель на полигоне.

О комплексе "Кинжал" рассказал в послании к Федеральному Собранию глава РФ Владимир Путин. Он отметил, что в декабре минувшего года комплекс заступил на опытно-боевое дежурство на аэродромах Южного военного округа. Российский лидер отметил, что гиперзвуковая ракета с обычным или ядерным боезарядом гарантированно может преодолеть все существующие системы противовоздушной и противоракетной обороны и поражать цели на расстоянии до 2000 километров.