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Российская фигуристка Александра Трусова заявила, довольна двумя чисто исполненными четверными прыжками больше, чем "золотом" юниорского чемпионата мира. Об этом пишет РИА Новости.

Накануне спортсменка завоевала золотую медаль в юниорском чемпионате мира в Софии, чисто исполнив в произвольной программе четверные сальхов и тулуп.

"Я очень рада, что победила, но еще больше рада, что смогла приземлиться после двух четверных. Я готовилась к этому, и я сделала. После приземления я была очень рада, но мне еще нужно было докатать программу", — рассказала Трусова, добавив, что ей нужно было исполнить еще три сложных элемента, в связи с чем ей пришлось собраться на выступлении.

ТАСС отмечает, что Трусова первой в истории фигурного катания смогла сделать на соревнованиях два четверных прыжка. Она получила рекордные оценки за техническую составляющую в произвольной программе — 92,32. До Трусовой четверной прыжок на соревнованиях смогла выполнить лишь японка Мики Андо, которая исполнила четверной сальхов в финале юниорского Гран-при в сезоне-2002/03.

Добавим, что еще одна россиянка — Алена Косторная - завоевала в Софии "серебро".

"Я не очень довольна своим выступлением. Результат удовлетворительный, но я могла откататься гораздо лучше", — подчеркнула фигуристка.