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Депутаты Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) во время голосования одобрили внесение в Конституцию страны поправки, которые отменяют ограничение пребывания на посту председателя КНР и его зама. Об этом пишет RT.
В конце прошлого месяца внести соответствующие поправки в основной закон предложила Коммунистическая партия Китая.
Таким образом, теперь председатель и вице-председатель КНР смогут смогут избираться неограниченное количество раз каждые пять лет на сессии законодательного органа. Ранее ограничение позволяло занимать данные посты лишь два пятилетних срока подряд.
Комментарии
И правильно.
Вова, учись!
Походу эти китайские депутаты и нашему пахану разрешили всё... (пока боты не задвинет)
Опасная для России ситуация...