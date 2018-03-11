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Депутаты Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) во время голосования одобрили внесение в Конституцию страны поправки, которые отменяют ограничение пребывания на посту председателя КНР и его зама. Об этом пишет RT.

В конце прошлого месяца внести соответствующие поправки в основной закон предложила Коммунистическая партия Китая.

Таким образом, теперь председатель и вице-председатель КНР смогут смогут избираться неограниченное количество раз каждые пять лет на сессии законодательного органа. Ранее ограничение позволяло занимать данные посты лишь два пятилетних срока подряд.