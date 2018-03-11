Фото: sobchakprotivvseh.ru

Кандидат в российские лидеры Ксения Собчак ответила министру иностранных дел Украины Павлу Климкину, который увидел в ее запросе на въезд в крымский полуостров "политическую шизофрению". Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Instagram-аккаунт журналистки.

"Очень не хочется отвечать высшему должностному лицу суверенного государства в духе "сам такой", но задумайтесь: украинские власти воспрепятствовали единственному российскому политику, поддержавшему их национальный суверенитет, посетить их страну в строгом соответствии с ее законами… У кого из нас шизофрения?" — цитирует агентство ее сообщение.

На минувшей неделе Собчак обратилась в посольство Украины за разрешением посетить с гуманитарной миссией Крым, который считает украинской территорией. Климкин назвал ситуацию "политической шизофренией", отметив, что это был бы "законный въезд для ведения нелегитимной кампании для нелегитимных выборов на оккупированной территории".

Отметим, что позднее Собчак попала в базу данных сайта "Миротворец" за визит в Крым в апреле 2014 года.

В ходе своей президентской кампании журналистка неоднократно отмечала, что считает полуостров украинским, хотя отмечала, что большинство жителей региона хотят жить в РФ и просто отдать территорию Киеву не получится. Власти Крыма заявляли, что Собчак, отказываясь признать российский статус полуострова, игнорирует Конституцию страны.