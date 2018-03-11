Фото: news.ngs.ru

В Новосибирске проводят фестиваль вязаного граффити "Все связано". Нарядные скамейки, расположенные на площадке рядом с концертным залом имени Каца, простоят на аллее как минимум до Пасхи, пишет портал "НГС.Новости".

Отмечается, что фестиваль проходить с 9 марта — частные рукодельницы и творческие мастерские связали разноцветные украшения для 12 лавочек, фонарных столбов и урн на аллее у здания ГКЗ имени Каца.

Идея фестиваля вязаного граффити или ярнбомбинга (англ. yarn bombing, когда люди обвязывают элементы улиц пряжей) принадлежит главе компании "Фабрика рукоделия" Надежде Степанец. Площадку для проекта предоставило Минкультуры региона.

"Мы искали людей, которые занимаются творчеством — именно вязанием, пытались их воодушевить своей идеей и где-то материалы предоставляли, размеры <…> В итоге сейчас можно посмотреть [все работы]. До Пасхи, где-то до 8 апреля всё будет украшено, мы надеемся, что всё останется в целости и сохранности", — цитирует издание слова одной из организаторов фестиваля Анны Поллер.

Она добавила, что до окончания фестиваля в группе "Фабрики рукоделия" во "ВКонтакте" открыто голосование за арт-объекты. Победителя ждут ценные призы от организаторов.