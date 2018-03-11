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Снег, гололедица и морозы ожидаются в Алтайском крае в понедельник, 12 марта. Об этом сообщается на сайте регионального гидрометцентра.

Уточняется, что в течение всех суток в юго-восточных районах края ожидается снег, ночью местами сильный в предгорьях, на дорогах будет сильная гололедица, а в утренние часы в северо-западных районах прогнозируют изморозь. Температура ночью составит от 14 до 19 градусов ниже нуля, в северо-западных районах до 24 градусов мороза, местами по юго-востоку -8...-13. Днем температура воздуха составит от 8 до 13 градусов ниже нуля, в предгорьях — от -3 до -8.

В Барнауле в этот день осадков не будет, на дорогах сильная гололедица, а утром возможна изморозь. Температура в темное время суток составит -18...-20 градусов, днем — от 8 до 10 мороза.

Ветер в этот день будет дуть северный, 3-8 метров в секунду. В южных районах возможно усиление до 13 метров.